ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da çocukların Kar sevinci

ARDAHAN - Ardahan'ı beyaza bürüyen kar, en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, kartopu oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

Ardahan'da yüksek kesimlerde başlayan Kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı Ardahanlıların kar özlemini de bir nebze olsun giderdi. 23 Şubat İlkokulu'nun bahçesi de karla kaplandı. Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler okul bahçesinde kartopu oynama coşkusunu doyasıya yaşadılar. Teneffüs saatinde okul bahçesinde karla oynayarak, birbirlerine kar tapu atan öğrenciler karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışına çok sevindiklerini söyleyen ilkokul öğrencileri, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini ise kartopu yağmuruna tuttu.