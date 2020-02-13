Çocukların kar keyfi
Siirt'te kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, karın keyfini kayarak çıkardı.
13.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:57
Siirt'te kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, karın keyfini kayarak çıkardı.
Kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuklar bir günlük tatilde kartopu oynadı, karton üzerinde kaymanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA