Çocukların kar keyfi
Haberler » Güncel » Çocukların kar keyfi - Haber

Çocukların kar keyfi

Siirt'te kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, karın keyfini kayarak çıkardı.

13.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:57
Çocukların kar keyfi

'te kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, karın keyfini kayarak çıkardı.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuklar bir günlük tatilde kartopu oynadı, karton üzerinde kaymanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çocukların kar keyfi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler