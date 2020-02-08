Çocukların kar keyfi

08.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:58

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde hafta sonu tatili olması nedeni ile kar yağışı sonrasında çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.



Uzun süredir yağması beklenen kar yağışının Düzce'ye düşmesi ve yer yer 30 santimetreye ulaşmasının ardından çocuklar karın keyfini çıkartmak için Bahçeşehir'de bulunan tepelerin yolunu tuttu. Soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kendilerini dışarı atan çocuklar, bölgede kar topu oynadı ve kayak keyfi yaşadı. Kar güzelliğini eğlenceye çeviren çocuklar, havanın soğukluğuna aldırmadan kendilerini sokaklara attı. Kimi çocuk kartopu oynayarak eğlenirken, kimisi altına aldığı naylon poşet ve tahta tepsiler ile doyasıya kayarak vakit geçirdi. Çocuklarını alıp bölgeye gelen aileler çocuklarının üşümemesi içinde ateş yakarak ısınmalarını sağladı. Ayrıca çocuklarının kar keyfini izleyen büyüklerde onların eğlencesine ortak oldu.



Çocuklar kaydıkları alanda eğlencelerini sürdürürken kar yağışının sürmesini ve okulların pazartesi günüde tatil edilmesini beklediklerini ifade ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA