Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi
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Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin kasasının kapağına oturan çocuklar ölüme davetiye çıkarttı.

Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin kasasının kapağına oturan çocuklar ölüme davetiye çıkarttı. Yürekleri ağza getiren olay, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Tütünçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan bir kadının yanındaki üç çocuktan ikisi, kasanın arka kısmında bulunan kapağın üzerine oturdu. Çocuklar trafikte kilometrelerce kasanın kapağının üzerinde oturdu. Olayı görerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, çocukların ölüme davetiye çıkarttığı o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi
Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi
Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi
Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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