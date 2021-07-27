Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin kasasının kapağına oturan çocuklar ölüme davetiye çıkarttı.

Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin kasasının kapağına oturan çocuklar ölüme davetiye çıkarttı. Yürekleri ağza getiren olay, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Tütünçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan bir kadının yanındaki üç çocuktan ikisi, kasanın arka kısmında bulunan kapağın üzerine oturdu. Çocuklar trafikte kilometrelerce kasanın kapağının üzerinde oturdu. Olayı görerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, çocukların ölüme davetiye çıkarttığı o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber