Çocukların Kamyon Kasasında Tehlikeli Yolculuğu

Çocukların Kamyon Kasasında Tehlikeli Yolculuğu

Mardin’de kamyon kasasına binen 9 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların Kamyon Kasasında Tehlikeli Yolculuğu

Mardin'de kamyon kasasına binen 9 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin-Midyat karayolunda, bir kamyonun kasasına binen 9 çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan seyreden kamyonun kasasında bulunan 9 çocuk, tehlikeli hareketlerde bulundu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. - MARDİN

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