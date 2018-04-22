Çocukların Kamyon Kasasında Tehlikeli Yolculuğu
Mardin’de kamyon kasasına binen 9 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin'de kamyon kasasına binen 9 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin-Midyat karayolunda, bir kamyonun kasasına binen 9 çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan seyreden kamyonun kasasında bulunan 9 çocuk, tehlikeli hareketlerde bulundu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. - MARDİN
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