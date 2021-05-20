Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kamerada

Bakan Soylu, uyuşturucu baronuyla Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı ve çok net konuştu

İnternette en çok bu aratılıyor! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekler

Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kamerada Mahalleye dadanan bisiklet hırsızları 2 hafta içinde 10'a yakın bisiklet çaldı Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ne dadanan bisiklet hırsızları çocukların kabusu oldu.

Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kamerada

Mahalleye dadanan bisiklet hırsızları 2 hafta içinde 10'a yakın bisiklet çaldı

İSTANBUL - Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ne dadanan bisiklet hırsızları çocukların kabusu oldu. Mahallede 2 hafta içinde 10'a yakın bisiklet çalınırken, bisiklet hırsızlar kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ne bisiklet hırsızları dadandı. Mahallede 2 hafta içinde 10'a yakın bisiklet çalındı. Kimi çocuklar bisikletlerinin çalındığına şahit olurken, kimi çocuklar ise hırsızlara son anda bağırarak engel oldu. Pandemi nedeniyle evde sıkılan 18 yaş altına gelen izinle dışarı çıkabilen çocuklar bisikletleri çalınınca çareyi top oynamakta buldu.

Bisikleti çalınmak istenen çocuklardan biri, "Ben arkadaşımla balkondan balkona konuşuyorduk. Tam o sırada aşağıya baktığımda bisikletimin çalındığı gördüm. Ben aşağı indim. O sırada hırsız kaçtı" dedi.

Bisiklet hırsızı kamerada

Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kameraya yakalandı. Uygun zamanı bulunca binanın içinde bulunan bisikleti rahatlıkla alan hırsız, hızla oradan uzaklaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik