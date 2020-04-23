Çocukların İstiklal Marşı okurken çekecekleri videolarla rekor denemesi yapılacak TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, bugün saat 21.00'de çocukların evlerinde İstiklal Marşı okurken çekecekleri videolarla rekor denemesi yapılacak.

TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, bugün saat 21.00'de çocukların evlerinde İstiklal Marşı okurken çekecekleri videolarla rekor denemesi yapılacak.

Rekor denemesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin (İMİB) destekleriyle gerçekleştirilecek.

Çocuklar, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında düzenlenecek denemeye katılmak için, 23 Nisan saat 21.00'de evlerinde İstiklal Marşı okurken çekilen videolarını 27 Nisan saat 10.00'a kadar Facebook'taki "İstiklal Marşı Okuma Rekoru" sayfasına yükleyebilecek. Sayfa bugün 21.00 itibarıyla yüklemelere açılacak.

Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince 27 Nisan'da sonlandırılacak rekor denemesinin sonuçları, gönderilen videoların sayılmasının ardından açıklanacak.

Rekor denemesinin teknik standartları

Dünya çapında 18 yaş ve altındaki tüm çocukların katılabileceği rekor denemesi kapsamında gönderilecek videoların bu akşam İstiklal Marşı okuması sırasında çekilmiş olması şartı aranacak. Videoya çocukların velileri de eşlik edebilecek.

Yurt dışından katılacaklar bulundukları ülkenin saatine göre çekim yapabilecek. Rekor konusu dışında çekilen videolar sayılmayacak.

Kaynak: AA