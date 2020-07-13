Çocukların inşaatta tehlikeli oyunu İstanbul'da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul'da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

Kaba inşaatı biten bir binaya çıkan çocuklar, oyun oynamaya başladı. Beş katlı binanın her katına çıkan çocukların en üst kattan yere baktıkları da görüldü. Koruma bariyerleri olmayan binada oynayan çocukları görenlerin yürekli ağızlara geldi.

Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA