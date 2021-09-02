Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Kemeraltı'nda dükkanlara girerek hırsızlık yapan çocuklara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Kemeraltı'nda dükkanlara girerek hırsızlık yapan çocuklara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan çeyizlik malzemelerin satıldığı dükkanda 27 Ağustos saat 23.40'ta hırsızlık olayı yaşadı. Dükkana birilerinin girdiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını izlediklerinde hırsızların çocuklar olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. El feneri kullanarak dükkandaki çekmece ve dolapları karıştıran çocukların iki gün içerisinde çevredeki birçok esnafın dükkanına girdikleri öğrenildi.

"İki çocuk içeride, iki çocuk dışarıda"

Dükkan çalışanı Zehra Taşkıran, "Sabah işyerine geldik. Dükkanı açtığımda bir farklılık hissettim ama ne olduğunu ilk başta anlayamadım. Akşam diğer çalışanlar toplamadan işten çıktı sandım. Başka bir çalışan arkadaşımız merdiven altındaki dolabın karıştırıldığını fark etti ve bana seslendi. Baktığımızda dolapların olduğu bölümdeki malzemelerin yerde olduğunu gördük. Hemen güvenlik kameralarına baktık. Dört çocuk gördük. İkisi dışarıda, ikisi de içerideydi. Yaklaşık 11-13 arası yaşlarında çocuklardı" dedi.

"Bazı dükkanlardan para çalmışlar"

İki gün içerisinde aynı çocukların çevredeki birçok esnafın dükkanına da girdiklerini öğrendiklerini belirten Taşkıran, "Şikayette bulunduk. Daha sonra duyduğumuza göre yakalandıktan sonra salınmışlar. Çocuklar içeride para aramış. Bizim kasada para olmadığı için bir şey çalamamışlar. Dolapların içerisine bakmışlar, bilgisayarı sökmeye çalışmışlar. Ancak başka esnafların dükkanlarından buldukları paraları çalmışlar. Hırsızların çocuk olduğunu görünce çok şaşırdık. Biz büyük insanlar hırsızlık yaptı sanmıştık. Ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerekiyor. Çocukların kepengi yarım açıp açılan yere de destek koyarak küçük olmalarının avantajıyla içeri girdiğini düşünüyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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