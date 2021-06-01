Çocukların Hayvan Sevgisi, Bilgiyle Pekiştirildi
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Çocukların Hayvan Sevgisi, Bilgiyle Pekiştirildi

Çocukların Hayvan Sevgisi, Bilgiyle Pekiştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Derman ekiplerinin düzenlediği etkinlikte, çocuklar veterinerden bilgi aldı, sokak canlılarını besledi, kuş yuvalarını görevlilerle birlikte ağaçlara astı.

Derman ekiplerinin düzenlediği etkinlikte, çocuklar veterinerden bilgi aldı, sokak canlılarını besledi, kuş yuvalarını görevlilerle birlikte ağaçlara astı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Merkez Park'ta bir araya geldiği çocukların hayvan sevgisini pekiştirmek, bilinçli hayvanseverler olmalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, sokak canlılarını, hayvanları ve doğayı korumak üzere toplumun bilinçlendirilmesine yönelik hassasiyetlerine uygun şekilde harekete geçen Büyükşehir Derman ekipleri, çocukları bilgilendirdi.

Merkez Park içinde, Büyükşehir Derman birimi önünde düzenlenen uygulamalı eğitim etkinliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Ceyhan Kılıç çocuklara bilgi verdi.

Çocuklara önce hayvanlarla ilgili bilgi aktaran, ardından soruları yanıtlayan Ceyhan Kılıç, akıllarda kalacak konulara değindi ve temel bilgiler verdi.

Daha sonra çocuklar sokak canlılarını besledi. Derman ekipleri tarafından hazırlanan 8 adet kuş yuvası da çocuklarla birlikte Merkez Park'ın farklı noktalarına asıldı.

Kaynak: Habermetre

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