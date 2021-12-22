Çocukların gözüyle "muhit" fotoğrafları

İZMİR (Habermetre) - İzmir'de yaşayan mülteci ailelerin çocuklarının objektiflerine takılan fotoğrafların yer aldığı Muhit Fotoğraf Sergisi kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen sergi, 2 Ocak 2022 tarihine kadar Basmane'deki Bıçakçı Han'da İzmirlilerin ziyaretine açık olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçen Muhit Fotoğraf Sergisi Bıçakçı Han'da kapılarını açtı. Mültecilerin İzmir'de yoğun olarak yaşadıkları Bornova, Karabağlar, Buca ve Konak'ın mahallelerinde çocuklar tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Sergi, 2 Ocak 2022 tarihine kadar İzmirlilerin ziyaretine açık olacak.

Bu yolculuğu mülteci çocuklar ile yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, "Bugün çok değerli bir sergi için bir aradayız. Bu güzel mekanda gerçekleşen sergide dünyaya mülteci çocukların gözünden bakabilenlerle inanıyorum ki çok özel bir yolculuk yapacağız. Bu yolculuğu mülteci çocuklar ile yapacağız" dedi.

İzmir'de birlikte yaşıyoruz

İzmir Kent Konseyi Başkanı S. Nazik Işık ise, "İki yıldır yapmak istediğimiz bir çalışmanın bir parçasını tamamladık. Heyecanlı ve mutluyuz. İzmir Kent Konseyi olarak iki hareket noktamız var. 'Katılın birlikte yönetelim ve gelin birlikte yürüyelim' diyoruz. Biz İzmir'de birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Sanat birleştirir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal da, "Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Mülteci çocukların yaşadıkları evleri, sokakları, mahalleleri, muhitleri ile nasıl ilişki kurduklarını yansıtan fotoğraflar dikkati farklılıklara değil bizleri bir araya getiren ortak hikayelere çekiyor. UNHCR olarak sosyal uyumu destekleyen ve güçlendiren girişimleri önceliklerimiz olarak benimsiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi'ne değerli iş birlikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Serginin düzenlenmesine İzmir Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de (UNHCR) katkı koydu. Prof. Dr. Melek Göregenli'nin gönüllü olarak yer aldığı serginin küratörlüğünü Emre Saygılı ile eğitmen fotoğrafçı Mert Çakır üstlendi.

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