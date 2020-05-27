Çocukların Gözünden Corona Salgını VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepli çocuklar, okullarını, arkadaşlarını ve oyunları özlediklerini ifade ederek, toplum tarafından taşıyıcı olarak görülmelerinden ötürü rahatsızlık duyduklarını da dile getirdi.

VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepli çocuklar, okullarını, arkadaşlarını ve oyunları özlediklerini ifade ederek, toplum tarafından taşıyıcı olarak görülmelerinden ötürü rahatsızlık duyduklarını da dile getirdi Kaynak: DailyMotion.com