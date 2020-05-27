Çocukların Gözünden Corona Salgını
VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepli çocuklar, okullarını, arkadaşlarını ve oyunları özlediklerini ifade ederek, toplum tarafından taşıyıcı olarak görülmelerinden ötürü rahatsızlık duyduklarını da dile getirdi.
27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47
VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepli çocuklar, okullarını, arkadaşlarını ve oyunları özlediklerini ifade ederek, toplum tarafından taşıyıcı olarak görülmelerinden ötürü rahatsızlık duyduklarını da dile getirdi
Kaynak: DailyMotion.com