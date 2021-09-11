Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu değerleri çocukların yakından tanıması ve görmesi amacıyla düzenlediği 'Kurtuluşunun 100. Yılında Çocukların Gözünden Bursa' projesine 100 çocuğun katıldığı programla start verdi.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü şehrin dört bir yanında birbirinden renkli programlarla kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların yaşadıkları şehri daha iyi tanıması ve sahip olunan değerleri yakından görmeleri amacıyla Kültür AŞ koordinasyonunda düzenlediği 'Kurtuluşunun 100. Yılında Çocukların Gözünden Bursa' projesini başlattı. Zaferin 100'üncü yıldönümü öncesinde Bursa genelinde yapılan etkinlik ve programlarda çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, minikleri Bursa'nın en güzel 100 mekanını fotoğraflamaya davet etti. Bir yıl boyunca devam edecek projede yer alan çocuklar, şehrin tarihi ve turistik 100 mekanını fotoğraflayacak.

Başkan Aktaş Uludağ zirvesini fotoğraflayacak

Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısı, film gösterimi ve Bando Takımı konseriyle başladı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalara katılacak olan 100 çocuk ve aileleriyle biraraya gelerek heyecanlarına ortak oldu. Çocukların hangi mekanları fotoğraflayacakları ise yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bazı çocukların kuralarını bizzat çeken Başkan Aktaş da Uludağ zirvesindeki Türk bayrağını fotoğraflayacağını açıkladı. Etkinliğe katılan Afra Arkun, çocuklara yönelik program düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yazdığı mektubu da Başkan Aktaş'a veren Arkun, projeyle tüm çocukların mutlu olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, en büyük arzusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek olduğunu söyleyen Afra Arkun'a da buluşturmak için söz verdi. Kura çekiminin ardından Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren tarafından atölye çalışması düzenlendi. 10-15 yaş aralığındaki çocukların çekeceği fotoğraflar, 11 Eylül 2022'de şehrin dört bir tarafında sergilenecek.

100 mekanı çocuklar fotoğraflayacak

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu birçok etkinlik ve program düzenleyerek kutladıkların söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukların yaşadıkları şehri daha iyi tanımaları için projeyi başlattıklarını belirtti. Bursa'nın tarihi ve kültürüyle çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, 99 yıl önce yaşanan işgal süreci ve verilen mücadelelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Aktaş, "Bursa şiirlere, şarkılara konu olmuş bir şehir. Dünyanın en güzel bakan gözleri olan çocuklarımızla, kurtuluşun 100. yılı için tüm zamanların güzel şehri Bursa'nın en güzel 100 mekanını fotoğraflayacağız. Ben de Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını fotoğraflayacağım. Proje bir yıl boyunca devam edecek. Çocuklarımız böylece yaşadığı şehri daha iyi özümseyecek, tarihi ve kültürel varlıklarımızı yaşayarak öğrenecek. Güzel Bursa'nın her karesini bilmenizi istiyorum. Projeye gönderilecek fotoğraflarda herhangi bir sınırlama yok. Kurtuluşun 100. yılı olan 11 Eylül 2022'de şehrin tüm cadde ve sokaklarında sergilenecek. Coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Bursamızın kurtuluşunun 99. yılını bir kez daha kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - BURSA