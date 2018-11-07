Çocukların Gözü Önünde Şarjdaki Telefonu Çaldı

Gaziantep'te bir internet kafede şarjda bulunan cep telefonunu çocukların gözü önünde çalan şahıs güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Gaziantep'te bir internet kafede meydana geldi. Kafede internete giren bir şahıs, dışarıya çıkacağı esnada şarjdaki cep telefonunu fark etti. Kısa sürede etrafı kolaçan eden şahıs, bilgisayar başındaki çocukların gözü önünde cep telefonuna uzandı. Hızla telefonu şarjdan çıkaran şahıs telefonu elinde gizleyerek etrafa bakındı. Telefonu bir süre daha elinde gizleyen şahıs, daha sonra internet kafeden ayrıldı Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP