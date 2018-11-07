Çocukların gözü önünde şarjdaki cep telefonu böyle çaldı

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameraların ayansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir internet kafe içerisinde şarjda bulunan cep telefonun göz göre göre çalındığı anlar anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Olay Gaziantep'te bir internet kafede meydana geldi. Kafede internete giren bir şahıs, dışarıya çıkacağı esnada şarjdaki cep telefonunu fark etti. Kısa sürede etrafı kolaçan eden şahıs, bilgisayar başındaki çocuklara rağmen şarj aleti takılı olan cep telefonuna uzandı. Hızla telefonu şarjdan çıkaran şahıs telefonu elinde gizyleyerek etrafa bakındı.