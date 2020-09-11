Çocukların gelişiminde ilk bin gün önemli
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Çocukların gelişiminde ilk bin gün önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocukların gelişiminde ilk bin günün önemli olduğunu belirterek, "9 ay 10 gün + ilk 2 yaşı kapsayan sürede bağışık sistemini güçlendiren beslenme bebeğin sağlıklı gelişimini güçlendirir" dedi.

Çocukların gelişiminde ilk bin gün önemli
11.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:47

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocukların gelişiminde ilk bin günün önemli olduğunu belirterek, "9 ay 10 gün + ilk 2 yaşı kapsayan sürede bağışık sistemini güçlendiren beslenme bebeğin sağlıklı gelişimini güçlendirir" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocukların gelişiminde ilk bin günün önemine değindi. Çocukların sağlıklı beslenmesi hem zihinsel hem de bedensel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Yakar, "Çocuğun doğumuyla başlayan bu süreç bağışıklık güçlendirme hem de beyin ve vücut gelişimi içindir. İlk bin gün bizim için anne karnında geçen 9 ay 10 gün + ilk 2 yaşı kapsayan süredir. İlk bin gün yaşamın en hızlı büyüme ve gelişme dönemini oluşturmakta. bu dönem bebeğin gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ileride sağlıklı gelişimi getirir. İlk 2 yılda yanlış beslenme nedeniyle boy büyümesi geride kalmış çocuğun 2 yıldan sonra ne kadar doğru beslense de hiçbir zaman potansiyel olarak erişebileceği boya erişemez. Beyin gelişiminin yüzde 90 ı ilk 2 yılda tamamlanmaktadır ilk 2 yılda doğru beslenmeme çocuklarda akademik performansta da geriliğe sebep olmaktadır" diye konuştu.

"ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ"

Bağışıklık sistemi için çok önemli olan barsak mikrobiyatasının oluşumu yine ilk 2 yılda gerçekleştiğini söyleyen Dr. Yeşim Çınar Yakar, "İlk 6 ay sadece anne sütü güçlü bir barsak mikrobiyatasının oluşunu sağlar. Anne sütü doğal, fizyolojik, fonksiyonel ve dinamik özelliği ile eşsizdir. Hiçbir endüstriyel mamanın bu özellikleri taşıması mümkün değildir. Anne sütü doğaldır ve her bebeğin ihtiyacına göre özel olarak yapılır. Annenin beslenmesi ve depoları bu durumda önem kazanır. Bu da ileri ki yaşlarda gelişebilecek kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi kronik hastalıkların gelişimini önler"şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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