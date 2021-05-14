Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi

Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Kaymakamlık tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için evlerine bayram hediyesi gönderildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Kaymakamlık tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için evlerine bayram hediyesi gönderildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Bu bayramda çocuklarımızın evde olması bayramlarını kutlamaya engel değildir. Yeter ki sevgili çocuklarımıza bayram duygusunu biraz olsun yaşatalım. Aslanapa kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz tarafından, çocuklarımızın evlerine kadar gidilerek hediyelerini teslim ettik. Tüm çocuklarımıza iyi bayramlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 22:47:40. #1.16#

title