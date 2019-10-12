"Çocukların eğitimine yatırım arttıkça trafik bilinci gelişecek"

12.10.2019 13:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci, şuuru gelişecek. Bu şuur geliştikçe de daha zayiatın, maddi ve manevi zararların azalmasının sağlanması mümkün olacak." dedi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının desteği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye iş birliğiyle trafik eğitimini çocuklara tiyatro gösterileriyle vermek amacıyla hazırlanan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesinin, üniversitenin Sütlüce Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Konuşmasının başında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinen Selçuk, "Güvenlik güçlerimizin Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyet içerisinde görevlerini yapmaları için dualardayız. Elimizden gelen her türlü gayreti, müspet dilekleri onlar için sarf ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla yolları açık bir şekilde vazifelerini yerlerine getirecekler, getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının trafik eğitimi konusunda çok güzel ve orijinal projeler yaptıklarını ve Türkiye'de bu meseleye dikkat çektiklerini belirten Selçuk, destekleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

"Kazaların azalmasının çocukların eğitimiyle büyük bir ilgisi var"

Tedbirler alındıkça ölümlü ve yaralanmalı kazalarda azalmaların yaşandığına işaret eden Selçuk, "Bu anlamda da umudumuz artıyor. Elbette bu meselenin özü eğitimden geçiyor ve çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci, şuuru gelişecek. Bu şuur geliştikçe de daha zayiatın, maddi ve manevi zararların azalmasının sağlanması mümkün olacak. Trafik kazalarının azalmasının elbette çocuklarla çok büyük bir ilgisi var. Çünkü onlar eğitim gördükçe, onların eğitim seviyesi yükseldikçe trafikle ilgili önümüzde çok daha parlak günlerin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının trafik güvenliği konusunda çalışma ve eğitim faaliyetleri yaptığını, bunu hem örgün hem de yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yetişkin bireylerin sürücü eğitimlerini Motorlu Taşıt Sürücü Kursları sayesinde Özel Öğretim Genel Müdürlüğüyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde ise yetişkinlere yönelik başka faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Selçuk, okullarda 4. sınıfta bir saat Trafik Güvenliği dersi, orta öğretim 9. sınıfta da Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersini öğrencilere zorunlu olarak verdiklerinin altını çizdi.

Bu eğitimlerin çok daha küçük yaşlarda başlamasının ve bunun sadece bilgi ağırlıklı bir eğitim olmaktan ziyade duygunun, eylemin ve düşüncenin birlikte kotarıldığı bir çerçeveye oturtulmasına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu yüzden de trafik eğitimine ilişkin müfredat anlayışını ve öğrencilere yönelik yaklaşımları zenginleştirme çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu çabada yalnız olmadıklarını, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve vakıfların trafik eğitimi ve bilinci konusunda çok sayıda faaliyet ürettiklerini kaydetti.

"Çocuklara trafik eğitiminin tiyatroyla verilmesi değerli"

Bu çalışmaların artması neticesinde trafiğe dair eğitim ihtiyacının giderek sürdürülebilir bir şekilde dönüşeceği konusunda ümitli olabileceklerini dile getiren Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz ve Ticaret Üniversitesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı bu çalışma 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' sloganıyla yola çıkılmasının ayrı bir değeri var. Çünkü her bir kurumumuz elbette bazı faaliyetleri yapıyor ama bu faaliyetlerin kurumlararası iş birliğiyle yürütülmesinin çok ayrı bir değeri var. Protokol kapsamında okul öncesi, ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yoluyla trafikte küçük hata olmamasının anlatılmasının başka bir değeri var. Dramanın, tiyatronun çocukların eğitiminde çok fonksiyonel ve çok daha duygu taşıyan, bu duyguyu, düşünceyi hareketle birlikte karşımıza çıkaran bir etkisi var. Bundan dolayı da çocuklarımızın az önce 'sürpriz' denildiğinde ne kadar mutlu olduğunu fark ettik. Okullarımızda bu tür oyunların ve faaliyetlerin giderek artması konusunda çok kararlıyız. Elimizden ne geliyorsa bunu fazlasıyla yapacağız."

Selçuk, trafik eğitimi konusunda üniversitelerle özel sektörden temsilcilerle derneklerle ve vakıflarla iş birliğinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, Bakan Selçuk'a günün anısına bir tablo hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da üzerinde "Ömrüm boyunca trafik kurallarına uyacağıma ve uymayanları uyaracağıma söz veriyor ve ilk imzamı atıyorum." yazılı Trafik Bilinci Belgelerini öğrencilere takdim etti.

Çocuklara trafik eğitimi vermek amacıyla hazırlanan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" adlı tiyatro oyunun gösterildiği programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA