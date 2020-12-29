Çocukların donan derede kızak keyfi
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Çocukların donan derede kızak keyfi

29.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:11

Çocukların donan derede kızak keyfi Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle donan dere, çocuklar için eğlence alanına dönüştü.

Çocukların donan derede kızak keyfi

MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle donan dere, çocuklar için eğlence alanına dönüştü. Kızağını alan kaymak için derenin yolunu tuttu.

Kentte etkili olan soğuk hava buzlanmalara neden oldu. Soğuk hava kimisi için çileye dönüşürken çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Merkeze bağlı Sungu beldesi içerisinden geçen derenin buz tutması onlarca çocuğa eğlence oldu. Kızaklarını kapan çocuklar derede kayarak eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli zaman geçirdi.

Okulların tatil olması nedeniyle kayarak vakit geçirdiğini ifade eden çocuklardan Yunus Emre Ongür, buz tutan derede kızaklarla kaydıklarını söyledi.

Çocukların donan derede kızak keyfi
Çocukların donan derede kızak keyfi
Çocukların donan derede kızak keyfi
Çocukların donan derede kızak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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