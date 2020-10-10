Son dakika haber: Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber: Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı

10.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bir uygulama üzerindeki gruptan çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸tığı tespit edilen 22 şüpheli, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Bir uygulama üzerindeki gruptan çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸tığı tespit edilen 22 şüpheli, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

I·stanbul Emniyeti Siber Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, "müstehcenlik" konularıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda bir uygulama üzerinde farklı profil kullanıcılarının olduğu uygunsuz bir grubun kurulduğunu tespit etti.

Grupta çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸ıldığını belirleyen ekipler, I·stanbul merkezli Ankara, Agˆrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskis¸ehir, Giresun, I·zmir, Kırklareli, Mugˆla, Sakarya, Sivas, Tekirdagˆ ve Zonguldak'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber: Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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