Son dakika haber: Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bir uygulama üzerindeki gruptan çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸tığı tespit edilen 22 şüpheli, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.