Çocukların Cinsel İstismara Uğramaması İçin Seminer Düzenlendi

Çocukların cinsel istismara uğramaması için seminer düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilkokul öğrencilerinin velilerine, çocukların cinsel istismara uğramaması için alınması gereken önlemler konusunda seminer verildi

İslahiye Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin velilerine Rehber Öğretmeni Mert Şentürk tarafından "cinsel istismar" konusunda seminer düzenlendi. Son dönemlerde artan cinsel istismar olaylarının arttığını hatırlatan Şentürk, bir takım tedbirlerle bu tür olayların önüne geçilebileceğini kaydetti. Şentürk, "Çocuklarınız evde yalnız iken tanımadıkları kimselere kapının açılmamasını söyleyin. Çocukların dışarıda yada okul çıkışında 'ben annenin, babanın arkadaşıyım, gel seni eve götüreyim', 'şu adresi bana göster', 'kızım, gel bana yardım et', 'şu elimdekilerin taşımama yardım et' gibi söylemleri dikkate almamaları konusunda tembihleyin. Bu ve benzeri ifadeleri duyduklarında hemen bulundukları yerden uzaklaşmaları gerektiğini onlara anlatın. Ayrıca çocuklarımızın kimlerle gezdiğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini bakın, sürekli takip edin. Çocuklarımıza cinsel eğitim verelim. Bunları konuşmaktan çekinmeyelim ve ötelemeyelim. Bunları yaşlarına göre ifadelerle anlatalım. Kız çocuklarına anneler, erkek çocuklarına da babaların anlatması çok daha uygun olur. Böyle bir durum babalar anlatmalı"dedi. İstismara uğrayan çocuklara yaklaşım

Şentürk, istismara uğrayan çocukların büyük bir travma yaşacağını belirterek, bu çocuklara yaklaşım konusunda da uyarılarda bulunarak, "Cinsel istismar şüphesinde gibi durumlarda çocuklarınız ile konuşun. çocuklarınıza doğru soruları sormanız gerekmektedir. Çocuklarınıza birinin kendisine dokunup, dokunmadığını sorun. Ayrıca bunun iyi yada kötü dokunma olup olmadığını da sorun. Mesela, 'kızım sana dokunan kişiden miden bulandı mı yada bulanmadı mı? gibi sorulara alacağınız cevaplar sizi doğru yolu gösterecek, doğru yönlendirecektir" diye konuştu.

"Zayıf kişiler seçilir

İstismarın genelde cinsel dürtü ve akıl hastalığından kaynaklandığını vurgulayan Şentürk, istismar için seçilen kişilerin ise yapısal olarak zayıf kişiler olduğunu dikkat çekti. Şentürk, "Cinsel dürtüler ile dokunmak isteyen bir kişi genelde kendiden zayıf kişileri seçer. Türkiye de 2014 yılında yapılan bir araştırmada 11 bin 95 çocuğun cinsel istismara uğramış. Bunlardan bin 377'si erkek çocuğu, 9 bin 718 ise kız çocuğudur. Bu çocukların yüzde 57,6'sı 15-17 yaş aralığında yüzde 23,9 unu 12 ile 14 yaşları arasında, yüzde 18,5 ise 11 yaş ve alta kilerini oluşturmaktadır" dedi.

Şentürk, cinsel istismarın dokunarak ve dokunmadan yapılabildiğini de kaydetti. Çocuklara fiziksel istismar

Şentürk, çocukların şiddet yoluyla da fiziksel olarak istismar edildiğini anlatarak, "Çocuklarımızı özellik fiziksel ve zihinsel gelişimi olmayan işlerde çalıştırmayalım. 18 yaşından küçük çocuklara anne yada babası dışında bakan kişiler de çocuklara fiziksel yada sağlık açısından zarar verebilir. Genelde bu gibi durumlar ise çalışan anne ve babaların çalışmasında kaynaklıdır. Bazen anne ve babaların da çocuklarına şiddet uyguladıkları hatta çocuklarının vücutlarına sigara bastıkları görüşülmüştür. Daha da kötüsü kızgın demirle çocuklarının vücudunu dağlayanlar olmuştur" diye konuştu.

Seminere katılım az olurken, günler öncesinde duyurulmasına rağmen seminere velilerin ilgi göstermemesi dikkat çekti.