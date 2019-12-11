Çocukların çatlak ellerine merhem oldular

11.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:23

PAİNTBALL Avrupa hakemi ve milli halk dansları sporcusu Dora Kübra Yıldız, Ankara'da 'Bir paket mutluluk' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle Muş'un Kardeşler köyündeki okula yardım götürdü. Başkentten köye paketlerle gelen Yıldız, miniklerin soğuktan çatlayan elleri ile yüzlerine önce merhem sürdü sonra hediyelerini verdi.

Gazi Üniversitesi Spor Akademisi ile Mamak Belediyesi Halk Oyunları Konservatuvarı mezunu olan ve paintball branşında 'Türkiye'nin aktif ilk kadın Avrupa hakemi' unvanı bulunan Dura Kübra Yıldız, her yıl Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Anadolu'nun köylerine giderek, çocuklara hediyeler veriyor. Yıldız'ın bu yılki durağı ise Muş oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu'nun da destek verdiği Yıldız, Ankara'dan getirdiği hediye paketleriyle Kardeşler Köyü İlkokulu'na gitti.

Dora Kübra Yıldız, sürpriz yaptığı miniklerin önce soğuktan çatlayan elleri ile yüzlerine merhem sürdü. Yıldız, "Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuklarımıza hediye getirdiğimiz zaman krem de veriyoruz. Çünkü soğuktan çocuklarımızın elleri çok çatlamış ve yara olmuş. O yüzden çocuklarımızı tek tek önce kremliyoruz, hediyeler veriyoruz sonrasında da her gün kullanmaları için onlara kremler de hediye ediyoruz" dedi.

'Bir paket mutluluk' sloganıyla yola çıktıklarını, Muş'un Kardeşler köyüne geldiklerini anlatan Yıldız, "Buradaki köyümüze ulaşabilmek için muhtarımızla iletişim kurduk. Buradaki öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Köyde okuyan çocuklarımıza sürpriz yapmayı çok seviyoruz. Buraya geldiğimizde ilk önce sınıfımızı süsledik ve çocuklarımızın heyecanına ortak olmak istedik. Sınıfa girdiklerindeki o heyecan inanılmazdı. Biz onlardan daha çok mutlu olduk, daha çok sevindik. Hedefimiz daha çok çocuğu mutlu etmek, daha çok çocuğu sevindirmek. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda daha çok köy çocuklarına gidip, daha çok köy çocuklarını sevindirebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA