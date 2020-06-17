Çocukların çakmakla oyunu faciaya neden oluyordu Diyarbakır Çınar ilçesinde çocukların çakmakla oynaması sonucu araç alev aldı.

Diyarbakır Çınar ilçesinde çocukların çakmakla oynaması sonucu araç alev aldı. Bölgeden geçen DİSKİ aracınını müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay Çınar merkez Yeşil Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bahçede çakmakla oyun oynayan çocuklar, burada bulanan park halindeki aracın alev almasına neden oldu. Yolda mahallelinin telaşını gören DİSKİ ekipleri, vidanjör aracıyla yangına müdahale etti. DİSKİ ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alan araç kısa sürede söndürülerek facianın önüne geçildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA