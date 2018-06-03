Çocukların Boru Üzerinde Tahterevalli Keyfi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup çocuk, su borularının üzerine tahta koyarak yaptıkları tahterevallide eğlenmenin keyfini çıkardı.

Kızıltepe'nin Turgut Özal Mahallesi'nde bir grup çocuk, altyapı çalışması nedeniyle bırakılan boruların üzerine tahta koyarak tahterevalli yaptı. Kendi yaptıkları tahterevallide eğlenmenin keyfini çıkaran çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Doyasıya eğlenen çocuklardan Vedat Sümer, "Bu boruların üzerine tahta koyduk çok eğlenceli oluyor. Mahallemizde park yok. Biz de böyle eğleniyoruz. Park yapılmasını istiyoruz" dedi. - MARDİN