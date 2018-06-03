Çocukların Boru Üzerinde Tahterevalli Keyfi

Çocukların Boru Üzerinde Tahterevalli Keyfi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir grup çocuk, su borularının üzerine tahta koyarak yaptıkları tahterevallide eğlenmenin keyfini çıkardı.

Çocukların Boru Üzerinde Tahterevalli Keyfi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup çocuk, su borularının üzerine tahta koyarak yaptıkları tahterevallide eğlenmenin keyfini çıkardı.

Kızıltepe'nin Turgut Özal Mahallesi'nde bir grup çocuk, altyapı çalışması nedeniyle bırakılan boruların üzerine tahta koyarak tahterevalli yaptı. Kendi yaptıkları tahterevallide eğlenmenin keyfini çıkaran çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Doyasıya eğlenen çocuklardan Vedat Sümer, "Bu boruların üzerine tahta koyduk çok eğlenceli oluyor. Mahallemizde park yok. Biz de böyle eğleniyoruz. Park yapılmasını istiyoruz" dedi. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.