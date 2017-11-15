Çocukların Bisiklet Hayalleri Gerçeğe Dönüşüyor

Ataşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocukların bisiklet hayalini gerçekleştirmek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Ataşehir Belediyesi, kullanılmayan, çürümeye terk edilmiş bisikletleri toplayıp, onaracak ve bisiklet hayali kuran ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.



Ataşehir Belediyesi, her çocuğun hayali olan bisikleti, "İlk Bisikletim İlk Hayalim"sloganıyla kampanyaya dönüştürdü.



Dünyada çevre bilincinin gelişmesi, bisiklet kullanımını gittikçe yaygınlaştırırken, beraberinde daha ulaşılabilir bir ulaşım aracına da dönüştürdü. Bu gelişmeler yaşanırken, bisiklet çocukluğumuzun en güzel hayali olmayı sürdürüyor. Ebeveynlerin, bu hayali gerçekleştirmek için çocuklarına aldıkları bisiklet, bir süre sonra doğal olarak ya küçük kalıyor ya da onarımı yapılmadığından bir köşeye atılıyor. Öte yandan, bisiklet, yaygın ve ulaşılabilir bir nesne olsa bile, ekonomik sorunlardan dolayı birçok aile çocuğunun bu hayalini, arzusunu gerçekleştirmekte zorlanıyor.



Ataşehir Belediyesi ilçedeki site yöneticileriyle birlikte başlattığı bu projeyle; kullanılmayan, bozuk halde olan veya depolarda bekletilen bisikletleri toplayıp, bakımlarını, tamirlerini ve boyasını gerçekleştirip, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak için hazır hale getirilecek. Ataşehir Belediyesi'nin ilk olarak sitelere giderek toplayacağı bisikletler, belediye binasının bodrum katında onarılarak yenilenecek. Çocukların bisiklet sevincini yaşamasına destek olacak bu projeye, Ataşehir'deki siteler ve site yöneticileri de büyük destek veriyor.



Kampanya hakkında açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Çocuklarımızın bisiklet hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayacağız. Çocuklarımızın doya doya bisiklete binme hayalleri, şehirlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle riskli hale gelse de, yeni yaptığımız ve içerisini yenilediğimiz parklarımıza bisiklet yolları eklemeyi ihmal etmedik. Çocuklarımızın bisiklete olan ilgilerini artırarak, bisikleti önemli ve eğlenceli bir spor aktivitesi olarak görmelerini sağlamayı istiyoruz. Bu kampanyamıza ve projemize değerli Ataşehirlilerimizin destek vermeleri çocuklarımızı çok mutlu edecektir" dedi.



Bu kampanyaya destek vermek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, bisiklet bağış taleplerini Ataşehir Belediyesi'nin (0216) 570 50 00 numaralı çağrı merkezine bildirebilirler. Bağışlanacak bisikletler, belediye ekipleri tarafından bağışçıların adreslerinden teslim alınacak. - İSTANBUL