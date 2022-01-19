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Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'de okulların kar nedeniyle tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, ellerine geçirdikleri poşet, leğen ve tepsiyle kayak yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de okulların kar nedeniyle tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, ellerine geçirdikleri poşet, leğen ve tepsiyle kayak yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kentteki bütün okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Verilen tatili fırsat bilen çocuklar, Talas ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Beleştepe' olarak bilinen alanda kayak yaparak eğlenceli anlar geçirdi. Evlerinden aldıkları poşet, leğen ve tepsi üzerinde kayan çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken, o anlar objektiflere yansıdı.

Doyasıya eğlenen çocuklar, karın tadını çıkardıklarını söyleyerek, kışı çok sevdiklerini dile getirdi. - KAYSERİ

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kayseri, Talas, kar, Yerel, Haber

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