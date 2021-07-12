Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan
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Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

- Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla Kurban Bayram'ı öncesi çocukları sevindiriyor.

- Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan

AĞRI - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla Kurban Bayram'ı öncesi çocukları sevindiriyor.

Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi devam ettirdikleri etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, " Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları bayram alışverişi için mağazalara götürdü. Evlerinden alınıp mağazalara götürülen çocuklar, Kurban Bayramı öncesi aldıkları kıyafet ve ayakkabılarla, bayram heyecanını Kızılay gönüllüleri ile yaşadı.

Kurban Bayramı boyunca devam edecek olan etlikte toplamda bin çocuğa ulaşılacak.

Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan
Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan
Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan
Çocukların Bayramlıkları Kızılay'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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