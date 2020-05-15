Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan Evde kalan çocukların kıyafetlerini aileleri seçti Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Ramazan Bayramı öncesi 370 çocuğa bayramlık kıyafet aldı.

Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan
15.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:17

Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Evde kalan çocukların kıyafetlerini aileleri seçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Ramazan Bayramı öncesi 370 çocuğa bayramlık kıyafet aldı. 'Covid-19' tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan çocukların bayramlık kıyafetlerini aileleri mağazaya gelerek kendileri seçti.

Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Şubesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 370 ailenin çocuğuna bayramlık kıyafet alındı. 'Covid-19' salgını nedeniyle evinden çıkamayan çocukların kıyafetlerini aileleri mağazaya gelerek kendileri seçti.

370 çocuğumuzu sevindirdik

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yakın yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim 370 çocuğa Ramazan Bayramı'nda bayramlık kıyafet aldıklarını söyledi. Yakın, şöyle devam etti:

"Çocuk başı 150'şer TL olmak üzere anlaştığımız firmayla çocuklarımızın giyimlerini karşılıyoruz. Normalde biz bu süreçte 600 kişiye yaklaşık 3 bin tekstil malzemesi dağıttık. Korona virüs dolayısıyla giyim dağıtım yerimiz çok uygun olmadığı için bir mağaza ile anlaşma sağladık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak burada çocuklarımızın aileleri alış verişlerini yapıyor."

Yakın, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Çocukları sevindirmek bize gurur veriyor

Şube Başkanı Fatih Okyar da, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, yardımların yıl boyunca devam ettiğinin altını çizdi. Okyar şöyle devam etti:

"Rutin olarak aslında şubemizde kıyafet yardımı sürekli devam ediyor. Bu pandemi sürecinde 3 bine yakın ailemizi biz şubemizden giydirdik. Yerimiz kısıtlı olduğu için bu mağaza şartları biraz daha uygun bugün de 370 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada şuan giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor."

Yardımlardan memnunuz

Şükriye Kuşçu ise Kızılay Şube Başkanı Fatih Okyar ile ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.

Öte yandan aileler gün boyu çocukları için alış verişlerini sürdürdü.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hadise Sinan Özen Ebru Şallı Hatice Çarpar
Spor Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 02:30:39. #1.15#
title