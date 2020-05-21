Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar'dan
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Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar'dan

Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar'dan Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

21.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:20

Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar'dan

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürdü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan çocukların evlerine kadar giderek bayramlık hediyelerini teslim etti. Başkan Dündar'ı karşılarında gören çocukların hediyelerini aldıkları an ki sevinçleri ise yüzlerinden okundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Dündar, uzun uzun sohbet ettiği çocukların ve ailelerinin bayramlarını kutladı.

Osmangazi Belediyesi olarak özellikle Ramazan Ayı'nın da gelmesi ile birlikte sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Dündar, "Her gün 5 farklı noktada 3 bin kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımında bulunduk. Şimdi sıra çocuklarımızda. Bayrama sayılı günler kala çocuklarımızı mutlu etmek adına bayramlık kıyafet hediye ediyoruz. Onların yüzündeki gülüşü görmek, bizleri onlardan daha çok mutlu ediyor. Sosyal dayanışmayı sağlayarak Osmangazi'de vatandaşlarımızla birlikte inşallah güzel bir Ramazan Bayramı geçiririz. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını dilerim. Hayırlı bayramlar" dedi.

Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar'dan

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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