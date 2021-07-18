Çocukların bayramlık sevinci

Kağıthane Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan hediye kıyafetler ile çocukları sevindirdi.

Kağıthane Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan hediye kıyafetler ile çocukları sevindirdi.

Kağıthane'de yaşayan ailelere ücretsiz giyim kuşam desteği sunan Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Sosyal Mağaza, onlarca çocuğa kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Hediyelerini kendileri seçen çocuklar, sevinçlerini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile paylaştı.

Kağıthane Belediyesi, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Sosyal Mağaza'da çocuk, genç ve yetişkinlere ücretsiz giyim kuşam desteği sağlıyor. Sosyal Mağaza'nın içinde bulunan ürünlerin tamamı orijinal ve daha önce hiç kullanılmamış kaliteli ürünlerden oluşuyor. Kurban Bayramı öncesinde 2 bin vatandaşa Sosyal Mağaza'da giyim kuşam desteğinde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı