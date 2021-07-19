Çocukların bayram tıraşı belediyeden
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Çocukların bayram tıraşı belediyeden

Çocukların bayram tıraşı belediyeden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için Kurban Bayramı öncesi ücretsiz saç kesim hizmeti verdi.

Yüreğir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için Kurban Bayramı öncesi ücretsiz saç kesim hizmeti verdi. Heyecanla berber koltuğuna oturan çocuklara, tıraş sonrası bayram hediyeleri de verildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Doğankent Mahallesi kırsalında kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için saç kesim hizmeti yapıldı. Çocukların bayram tıraşı belediyenin evde bakım hizmetleri görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesi ekipleri saç kesimi sonrası çocuklara oyuncak, forma gibi çeşitli hediyeler verirken, tarım işçisi aileler de uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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