Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
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Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan

Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi bayram şekeri ve lokum dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi bayram şekeri ve lokum dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evde geçirilecek olan Ramazan Bayramı öncesi kentte bulunan tüm mahalleleri dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri ve lokum dağıttı. 5 ekip halinde dağıtım yapan gönüllüler, bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşların bayramını şeker dağıtarak kutladı. Bu yıl kapı kapı dolaşarak bayramların sembolü olarak bilinen bayram şekerlerini toplayamayacak olan çocuklar ise Kızılay tarafından dağıtılan şekerleri alırken yüzlerinde oluşan bayram sevincini gizleyemedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Kızılay tarafından hazırlanan bayram şekeri ve lokumları kapı kapı dolaşarak ailelere dağıttıklarını söyleyen Kızılay gönüllülerinden Kasım Selçuk, "Şu anda biz bin 500 aileye yemek götürüyoruz. Bayram hazırlığı yaptık. Lokum ve şeker dağıtıyoruz. Bayram şekeri verdik. Bütün mahalleleri gezip dağıttık. Bayram şekeri dağıtmak için 5 ekip çıktık. Toplam 20 kişi ile beraber bayram şekeri dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Beşerli gruplar halinde biz mahallelere dağıtıma çıktık. Kuruma gelip durumlarının iyi olmadığını söyleyen vatandaşları evlerinde ziyaret ettikten sonra gerçekten ihtiyaçları varsa listeye ekliyoruz. Ona göre yemek dağıtımı yapıyoruz. Onun dışında olduğu zaman para yardımı yapıyoruz. Yani elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan
Çocukların bayram şekeri Kızılay'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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