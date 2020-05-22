Çocukların bayram hediyesi hazır AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentteki çocuklara bayram hediyesi hazırlanırken, çocukların sadece mesaj atmaları yeterli olacak.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentteki çocuklara bayram hediyesi hazırlanırken, çocukların sadece mesaj atmaları yeterli olacak.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve teşkilatı tarafından Ramazan Bayramı öncesi korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamaya çocuklara birtakım hediyeler hazırlandı. Oyuncaktan çikolataya, kıyafetten oyuna kadar hazırlanan bayram paketleri çocukların adreslerine teslim edilecek. Çocukların tek yapması gereken ise partinin sosyal medya hesabından paylaşılan hediye fotoğraflarının altına adreslerini yazmak olacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA