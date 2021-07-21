Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ERZURUM'da pazarcılarla, kendilerine taş atan çocukların yakınları arasında kavga çıktı.

ERZURUM'da pazarcılarla, kendilerine taş atan çocukların yakınları arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya müdahale eden polis, tarafları güçlükle ayırırken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi 1'inci Meydan Sokak'ta meydana geldi. Gölbaşı semtinde pazar kurmaya çalışanlara bir grup çocuk taş attı. Bunun üzerine pazarcılar çocuklara müdahale etti. Bu sırada çocukların yakınları gelince, taraflar arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya, çağırılan polis ekipleri müdahale etti. Polisin güçlükle ayırdığı taraflar, bir süre sonra yeniden taş ve sopalarla birbirine girdi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye götürülürken, fenalaşanlara ilk müdahaleyi ise yakınları yaptı. Polis, kavgaya koşarak gelen bir kadını da elindeki fırçayı alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine, çocukların yakınları taşla saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri cop ve biber gazı kullandı. Polis, ara sokaklara kaçan 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Derya Yanık Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | ÇOCUKLARIN BAŞLATTIĞI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:33:37. #1.14#

title