Çocukların baraj gölünde tehlikeli oyunu
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Çocukların baraj gölünde tehlikeli oyunu

Çocukların baraj gölünde tehlikeli oyunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajına giren çocukların, su topu oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajına giren çocukların, su topu oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajına giren yaklaşık 10 çocuk gölde su topu oynadı. Sık sık boğulmaların yaşandığı barajda, çocukların oyunu yürekleri ağza getirdi. Tüm uyarılara rağmen canlarını hiçe sayarak suda oynayan çocukların tehlikeli anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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