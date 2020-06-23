Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım çarptı
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Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım çarptı

Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım çarptı Yoğun yağışın olduğu Anadolu yakasında çocukların bahçede oyun oynadığı binaya yıldırım düştü.

23.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:44

Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım çarptı

İSTANBUL - Yoğun yağışın olduğu Anadolu yakasında çocukların bahçede oyun oynadığı binaya yıldırım düştü. Yıldırım düşen binada maddi hasar oluştu.

Olay saat 15.00 sıralarında yoğun yağışın etkili olduğu Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir binaya yıldırım düşmesiyle meydana geldi. Yağış başlamadan önce sokakta ve bahçede oyun oynayan çocukların bulunduğu binaya yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte kısa süreli bir panik yaşandı.

"Arkadaşım telefonu kapatır kapatmaz yıldırım düştü"

Binanın bahçesinde oyun oynayan çocuklardan biri arkadaşının cep telefonunu kapatır kapatmaz gerçekleştiğini belirterek," biz aşağıdaydık arkadaşımın telefonu açıktı. Telefonunu kapatır kapatmaz şimşek çaktı oraya. Yıkarıdan taşlar düştü. Bizde hemen kaçtık" diye olayı anlattı.

Olayın diğer görgü tanıklarından olan Muzaffer Çam"gökyüzü önce bir karardı kararınca şimşekler çakmaya başladı. Ben de camdaydım şimşeğin binaya düştüğünü gördüm. Sonra da binadan düşen tuğlalar yola düştü. Doğal afet yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Çocukların bahçesinde oyun oynadığı binaya yıldırım çarptı

Kaynak: İHA

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