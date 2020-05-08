Çocukların Bahattin Amcasından 23 Nisan Ziyareti
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Çocukların Bahattin Amcasından 23 Nisan Ziyareti

Çocukların Bahattin Amcasından 23 Nisan Ziyareti
08.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:48

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 23 Nisan'ın 100. Yılına özel düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyelerini verdi.

Evleri tek tek ziyaret eden Belediye Başkanını karşılarında gören çocuklar mutluluklarını, aileleri de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Menteşe Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan'ın 100. Yılına özel düzenlediği resim ve şiir yarışmasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Çocuklar en güzel kıyafetleri ve en güzel videolarını Menteşe Belediyesi'ne gönderdi. Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlanan yarışma sonucunda belediyeye gönderilen tüm videolar Menteşe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

23 Nisan'ın 100. Yılına özel düzenlenen yarışmaya çocukların yoğun ilgisi karşısında duygulanan Başkan Gümüş, sürpriz yaparak hediyelerini kendisi verdi. Evleri tek tek ziyaret eden Başkan Gümüş dereceye giren çocuklara katılımları için teşekkür edip, hediyeler verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, düzenlenen yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "23 Nisan bu yıl 100. Yılı olması nedeniyle bizim için çok önemliydi. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olan 23 Nisan'da çocuklarımız salgın nedeniyle evlerinde kaldı. Bayramı kutlamak için belediye olarak resim, şiir ve şarkı yarışması düzenledik. Salgın nedeniyle evlerinde kalan çocuklarımız evde de olsalar bu bayramı kutlayabilsinler istedik. Yarışmamıza ülkemizin dört bir köşesinden katılım sağlandı. Bu da bizim çok mutlu etti. Yarışmaya katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmamıza katılım gösteren tüm çocuklarımıza sürpriz hediyeler göndereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün ziyaretinde resim dalında 11 – 15 yaş kategorisinde birinci olan Ilgın Durmuş yaptığı resmi Başkan Gümüş'e hediye ederken,3 -6 yaş kategorisi şiir dalında birinci olan Elif Ece Arslan da birinci geldiği şiirini Başkan Gümüş'e okudu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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