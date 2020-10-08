Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
08.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:17
ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa- Mardin yolunda, sürücüsü bilinmeyen 63 VE 765 plakalı otomobilin bagajındaki 4 çocuğu görenler, şaşırdı. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak, yolculuk eden çocuklar, görüntülendiklerini fark edince elleriyle plakayı kapatmaya çalıştı. 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK