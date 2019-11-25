Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu
- Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu.
- Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Olay, Onikişubat ilçesi Arslanbey Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arozöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü.
Haber Videosu: Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu