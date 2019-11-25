Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu
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Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu.

25.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:41
Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.


Olay, ilçesi Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.


İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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