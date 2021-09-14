ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

AĞRI'da ateşle oynayan çocuklar, bir evin bahçesindeki otları yaktı. 350 balya ot ile kışın ısınmak için hazırlanan tezekler yangında kül oldu.

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ömer Adıgüzel'e ait evde meydana geldi. Ömer Adıgüzel'e ait evin bahçesinde biriktirilen 350 balya otta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ailenin kışın yakmak için hazırladıkları tezeklere de sıçradı. Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin bahçenin yanındaki eve sıçramaması için yoğun çaba sartfetti. Yoğun duman ve alevlerle mücadele eden ekipler, yangını söndürdü. Bahçede bulunan 350 balya ot ile tezekleri kül eden yangının çocukların ateşle oyunları sebebiyle çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.