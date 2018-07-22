Çocukların Atatürk Sevgisi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çocuklar, Hititlerin ilk başkenti Sarissa antik kentinden birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Altınyaylalı çocuklar, son günlerde ülke gündemini meşgul eden provokasyonlara karşı ellerinde birlik ve beraberlik mesajları içeren dövizlerle ortak tarih vurgusu yaptı. Bazı tarihçilerin Prototürk olarak kabul ettikleri Hititlerin ilk başkenti Sarissa'yı gün batımında ziyaret eden minikler, ortak geçmiş ve ortak gelecek adına, tümülüs üzerinde Türk bayrağı dalgalandırdı. - SİVAS