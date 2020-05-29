Çocukların ağaçta kalan topunu itfaiye aldı - GAZİANTEP
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukların ağaçta kalan topunu itfaiye ekipleri aldı.
29.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:06
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukların ağaçta kalan topunu itfaiye ekipleri aldı.
Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan kardeşlerin topu sokaktaki bir ağacın dallarında takılı kaldı.
Nizip Belediyesinin ihbar hattına mesaj atan kardeşlerin yardım talebi üzerine bölgeye bir ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından ağaçtan alınan top kardeşlere teslim edildi.
Kardeşlerden Yusuf Berke Polat, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA