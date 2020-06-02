Çocukların ağaca takılan oyuncağı belediye ekiplerince kurtarıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVefa Destek ekibinin ağaçtan dronu alması ve sahibine teslim etmesi 14 yaşındaki Özgür Keskin'in açıklaması Çocukların ağaca takılan oyuncağı belediye ekiplerince kurtarıldı.
02.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:51
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Vefa Destek ekibinin ağaçtan dronu alması ve sahibine teslim etmesi
14 yaşındaki Özgür Keskin'in açıklaması Çocukların ağaca takılan oyuncağı belediye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: AA