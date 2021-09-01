ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA
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ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

ERZURUM'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

Tortum- Uzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA
ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA
ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA
ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA
ÇOCUKLARIN AÇIK BAGAJDA YOLCULUĞU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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