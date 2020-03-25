'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz' - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz'

ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Buse Tayakısı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ile psikolojik olarak da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

25.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:07
'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz'

ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Buse Tayakısı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ile psikolojik olarak da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Tayakısı, "Çocuklarımızın yanındayken virüs hakkındaki konuşmalarımıza özen göstermeliyiz" dedi.

Uzman Klinik Psikolog Buse Tayakısı, dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de vakaların görüldüğü koronavirüs salgınının yetişkinler ve özellikle çocuklarda yaratmış olduğu kaygının tehlikeli bir hal aldığını söyledi. Küresel salgından psikolojik açıdan da korunmak gerektiğinin altını çizen Tayakısı, sosyal medyada yayılan asılsız haberlere itibar edilmemesi, haberlerin güvenli kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

KAYGIDAN KORUNMANIN YOLLARIVatandaşları stresten uzaklaştıran etkinlikler yapmaya davet eden Tayakısı, kaygıdan korunmanın yollarından bahsederek, "Hayatımızın her alanında bulunabilecek olan endişe ve paniğin şu anda mevcut olan durumu ne olumlu ne de olumsuz yönde değiştirmeyeceğini unutmamalıyız. Yetişkinler olarak kontrol edemediğimiz durumlarla değil kumandanın elimizde olduğu durumlara odaklanmalıyız. Bu süreç bir tatil değil dayanışma, tedbir, bir olma halidir. Bu durumu kendimizin farkına varacağımız meditasyon, yoga, nefes çalışmaları gibi etkinlikler yaparak değerlendirebiliriz" diye konuştu. ÇOCUKLAR DA ETKİLENİYORYetişkinlerin fizyolojik ve psikolojik olarak iyi olmasının çocukları da etkilediğini belirten Tayakısı, çocukların yanında virüsle ilgili nasıl davranılması gerektiğine ilişkin şunları söyledi:

"Olumlu veya olumsuz etkilenme ihtimalleri bizim elimizdedir. Bundan dolayı çocuklarımızın yanındayken virüs hakkındaki konuşmalarımıza özen göstermeliyiz. Davranışlarında, uyku düzenlerinde, iştahlarında veya konuşmalarında bir farklılık olup olmadığını takip edin ve kaygılarını ifade etmelerine izin verip, anlamaya çalışın. Bu süreci yoğun geçiren çocukların haberlere maruz kalmalarını engelleyin ve günlük rutinler oluşturun. Çocuklarınız için hem eğitici hem de eğleneli kitaplar alın."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haberler
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek Haberler
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Komşu, koronavirüs için 2 bin kişi kapasiteli hastane kurdu Haberler
Komşu, koronavirüs için 2 bin kişi kapasiteli hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz Haberler
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama Haberler
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama
'Koronavirüslüyüm' deyip polisin üzerine öksürdü, soluğu nezarette aldı Haberler
"Koronavirüslüyüm" deyip polisin üzerine öksürdü, soluğu nezarette aldı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan James Bond Seda Akgül Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:37:25. #1.15#
title