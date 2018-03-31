Çocuklarımızın Nasıl İstismar Edildiğini Gördük"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel, terör, kültürel, ekonomik istismardan ve emperyalist güçlerin oyunlarından gençleri korumanın boyunlarının borcu olduğunu belirterek, "Kötü arkadaşlar nedeniyle çocuklarımızın nasıl istismar edildiğini gördük. Hamdolsun son yıllarda önemli gelişmeler kat ettik. Yetmez daha fazla çalışacağız." dedi.

Gül, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il binasında düzenlenen "Genç Yöneticiler Okulu"nun açılışında yaptığı konuşmada, gençliğin önemine işaret ederek, TÜGVA'nın da bu anlamda önemli işler hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de yerli kalabilmenin en anlamlı misyon olduğunu ifade eden Gül, ülkede "gençleri milli değerler üzerine inşa edeceğiz" diye yola çıkıp pergeli Anadolu'ya değil de Pensilvanya'ya sabitleyenlerin bu ülkeye nasıl zararlar verdiğinin görüldüğünü vurguladı.

Kendi değerlerine sahip çıkılması halinde gençliğin de daha doğru alanlara yönlendirileceğini aktaran Gül, şunları belirtti:

"Mesele pergelin ayağının İstanbul, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır olması. Ama siz pergelin sabit ayağını Anadolu'ya değil de Anadolu dışındaki yerlere dayayıp sonra, pergeli Anadolu'daki insanları, gençleri ve çocukları devşirmek için kullanırsanız, işte bu ülkeye hizmet değil, ihanet etmiş olursunuz. Bunun da çok acı gerçeklerini hep birlikte yaşadık ve yaşamamaya devam ediyoruz. O yüzden yerlilik, millilik önemlidir ve anlamlıdır. Bu ülkenin çocuklarını altın nesil yetiştireceğiz diye yola çıkıp önce annesinden ve babasından koparıp kendi ülkesinin değerlerinden koparıp, kalbini geleceğini, başka ülkelerin geleceğine rehin alan bir hareketin, nasıl bir ihanet hareketi olduğunu hep beraber gördük. O yüzden TÜGVA'nın ve buna benzer sivil toplum kuruluşlarının yerli, milli, ayağı yere ve Anadolu'ya basan derneklerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak isteriz."

Özgürce düşünen gençlerin hayallerini ve zihinlerini asla satmamasının çok önemli bir zenginlik olduğuna işaret eden Gül, ekonomik olarak ne kadar iyi olunursa olunsun kişi başına düşen onurlu, imanlı, ayağı yere basan Türkiye'nin bağımsızlığı için canını feda etmeye hazır gençliğin oluşturulmaması halinde hedeflere ulaşılamayacağını belirtti.

En büyük zenginliğin gençlik olduğunu, buna yürekten inandıklarını dile getiren Gül, "Çünkü bugün 'Nereye gidiyorsunuz?' şeklindeki soruya 'Kızıl Elma' diye cevap veren bir gençlik var. Türkiye'nin birçok yerinde Trabzon'daki Eren, Diyarbakır'daki Yasin ve Afrin'deki Mehmetçiğimiz var. Bu ülke için canını seve seve vermeye hazır olan ve veren bütün gençlerimiz, Türkiye'nin en büyük zenginliğidir. Bunun bilinci içerisinde işte TÜGVA da ve bunun gibi sivil toplum kuruluşlarında görev ifa etmek gerçekten çok büyük ve erdemli bir faaliyettir." diye konuştu.

Bilginin bir güç olduğunu ve bunun doğru alınması halinde geleceğin düzgün şekillendirilebileceğini aktaran Gül, hayatın sadece okul bitirmekten ve diploma almaktan ibaret olmadığını, derslerin gerçek hayatta alınabileceğini vurgulayarak, o yüzden yöneticilik okulu gibi eğitimlerin de önemli boşlukları dolduracağını kaydetti.

"Önemli gelişmeler kat ettik"

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gençlere inanarak, çok daha iyi noktalara gelineceğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin daha büyümesine ve güçlenmesine kendisini adamış sizin gibi gençlerle hem 2023 hem de 2053 hem de 2071 hedeflerimize büyük bir zaferle ulaşmış olacağız. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, kültürel olarak sıkıştırmak isteyenleri hep birlikte gördük. Gezi eylemleriyle Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenleri hep birlikte gördük. Gençlerimizi her türlü istismardan korumak boynumuzun borcudur. Cinsel, terör, kültürel, ekonomik istismardan ve emperyalist güçlerin oyunlarından gençlerimizi korumak boynumuzun borcudur. Çünkü bir insanın en saf, masum hali, evresi gençliktir. Bu gençlik döneminde hepimize düşen ise bu tür istismarlara karşı gençlerimize en büyük desteği vermektir. Elbette devlet olarak görevimiz bu. AK Parti hükümetleri de bunun için çok önemli çalışmalar yaptı. Ama sivil toplum örgütlerinin de devletimizin ulaşamadığı noktalarda gençlerimizi, silahla değil kitapla, bilgisayarla buluşturmak zorundadır. Bugün Diyarbakır'da, Siirt'te, Mardin'de çocuğu dağa kaçmış anne ve babalarla oturduğumuzda bunun acısını yaşıyoruz. Kötü arkadaşlar nedeniyle çocuklarımızın nasıl istismar edildiğini gördük. Hamdolsun son yıllarda önemli gelişmeler kat ettik. Yetmez daha fazla çalışacağız."

Gençlerin terör örgütleriyle buluşmalarını engelleyecek her türlü çalışmayı yapacaklarını, bu konuda da sivil toplum kuruluşlarından önemli destek alacaklarını anlatan Gül, Türkiye'nin her geçen gün artırdığı istikrarla yarınlara daha güvenli ilerlediğini kaydetti.

Gül, bazı ülkelerin teröristleri bağrına basarken, Türkiye'nin de mazlumları bağrına bastığını aktararak, tüm terör örgütlerini aynı kategoride tutarak insanlığa kastedenlerin iyi veya kötü diye ayrım yapılamayacağını sözlerine ekledi.