‘Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en büyük dileğimizdir’ Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayri Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajında yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye'nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayri Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajında yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye'nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti. Kaynak: Dunya.com