"Çocuklarımızı tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanların parçası oldukları değerleri daha güçlü sahiplendiğini, önem ve özen gösterdiğini belirterek, "Bakanlık olarak müzelerimizi bu konuma taşımak için çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile 'Müzede Eğitim' projesini başlattık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi müzelerin dolayısıyla tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştireceğiz." dedi.

Arter'in, Grimshaw Mimarlık tarafından tasarlanan Dolapdere'deki yeni binasının ve sergilerinin protokol açılışına katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, sanatın hayata dair duygu ve fikir dünyasında yeni kapılar açtığını, böylelikle farklı ve zengin dünyaların keşfedilebildiğini söyledi.

Bu yönüyle sanatın, hayatın klişeleri içerisinde insanları farklı bir noktaya getirdiğinin altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Sanatçının renge, sese, biçime bürünen iç dünyasında kendimizce yolculuk ederiz. Şüphesiz hepimizin zaman zaman bu uzaklaşmaya, yeni dünyaları keşfetmeye ihtiyacı var. Sayın Ömer Koç ve ekibinin bu ihtiyaca, sanatın tüm imkan ve zenginlikleriyle sunduğu cevap, her türlü takdiri hak etmektedir. Kendilerini tebrik ediyorum ve bu vesileyle Vehbi Koç Vakfı'nın da 50. yılını kutluyor, Sayın Vehbi Koç'u rahmetle anıyorum."

"AKM, bir simge yapı olarak yeniden yükseliyor"

Ersoy, Bakanlık olarak tüm şehirleri kültür ve sanat ile yaşayan, nefes alan yerler olarak dizayn ettiklerine dikkati çekerek, "Çünkü kültür ve sanat, insanımızın gündelik yaşamının doğal ve ayrılmaz bir parçası olmalı. Şehirler, içinde yaşayan insanlara bu imkanı sunabilmeli. İşte Atatürk Kültür Merkezi bir simge yapı olarak yeniden yükseliyor. Dünyada ilklere ev sahipliği yapan bölümleriyle sinema müzemiz, adım adım kapılarını açacağı güne yaklaşıyor." diye konuştu.

Anadolu'nun arkeolojik zenginliğini, doğru ve hızlı şekilde Türkiye'nin turizmine, kültür ve sanat hayatına kazandırmak adına da çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları anlattı:

"Bu toprakların altında yatan geçmişin sanatını, düşüncelerini, bunların şekil verdiği yapıları, eserleri gün yüzüne çıkartarak bugüne taşıyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dünyanın en büyük sanat galerisi, en görkemli müzesi kapımızın hemen dışında. Bize düşen onu layıkıyla değerlendirmektir. Ancak var olanla yetinmek, hele ki sanat gibi sınırı olmayan, üretkenliği durmayan bir alanda yerinde saymak kabul edilemez. Geçmişin bize emanet ettiklerinin üzerine yeni değerler ekleyerek, gelecek nesillerimize daha zengin bir miras bırakmak sorumluluğundayız. Arter bu sorumluluğa dair farkındalığın ve 9 yıldır onu yorulmadan omuzlayan cesaretin ismidir.

Sanat galerileri, müzeler, kültür ve sanat merkezleri birer yaşam alanı olmalıdır diye düşünüyorum. Sanatla buluşmanın yanı sıra, etkileşim kurulabilmeli, insanlar sanata temas edebilmelidir. Sanatın sadece sergilendiği değil şekillendiği alanlar bulunmalı. Arter'e baktığınızda bunun çok başarılı bir örneğini görüyorsunuz. Arter, sergileri, etkinlikleri, öğrenme programı, film gösterimleri ile tüm bunların ve daha fazlasının sayfa sayfa yer bulacağı yayınlarıyla, İstanbul'un sanat hayatında çok ciddi bir yere sahiptir."

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştireceğiz"

Ersoy, çağdaş sanat alanında sürdürülebilir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 8 yıl İstiklal Caddesi'nde hizmet veren Arter'in yeni binasında hazırlanan 7 sergiye de değinerek, "Bu yılın sonuna kadar, 4 aylık süreçte 10'dan fazla sanatçı, Arter'in etkinlik takviminin dolu dolu geçmesini sağlayacak. Öte yandan 'Öğrenme Programı' kapsamında konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarıyla beraber, 'Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı' adıyla, iki uzun soluklu programın hayata geçirileceğini öğrendim. Bunu özellikle önemsiyorum. Zira insanlar parçası oldukları değerleri daha güçlü sahiplenmekte, önem ve özen göstermektedir. Biz Bakanlık olarak müzelerimizi bu konuma taşımak için çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile 'Müzede Eğitim' projesini başlattık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi müzelerin dolayısıyla tarihin ve sanatın bilgeliğiyle yetiştireceğiz. İnanıyorum ki gelecek kuşaklarımız bu değerleri çok daha fazla benimsemiş, ve hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Sanata sunulan her hizmetin sağlıklı, huzurlu, gelişmiş ve çağdaş bir toplumun inşa edilmesine katkı sağladığı yorumunda bulunan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçılarımız bu noktada, çok uzun mesafeleri çok hızlı bir şekilde aşmamızı sağlayacak rehberlerdir. Bizler, gerek kamu gerek özel iştirakler olarak, sanata ve sanatçıya bu farkındalıkla yaklaşmak, bu bilinci yaymak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'İnsan eğitimle yetişir, kültür ve sanat ile zenginleşir.' Bu vesileyle bizleri yoksunluğa düşürmeyen, kıymetli eserleriyle duygu ve düşünce dünyamızı ihya eden çok değerli sanatçılarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

"Yaratıcılık ve sanat en temel ihtiyaçlarımızdan birisi"

Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da bugün her zamandakinden daha fazla yaratıcılığa ve yeni fikirlere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Her birimiz yaşamımızın her anında kendimizi ve çevremizi anlama, anlamlandırma ve bu anlamları paylaşma hali içerisindeyiz. İşte bu noktada yaratıcılık ve sanat üretimi devreye giriyor. Bireysel varoluşumuzu güvenli ve tahammül edilebilir, tatmin edici kılmak için yaratıcılık ve sanat en temel ihtiyaçlarımızdan birisi." şeklinde konuştu.

Koç, çağdaş müze anlayışı ile inşa edilen Arter'de sergilerin yanı sıra konserler, canlı performanslar, dans ve film gösterimlerinin de ziyaretçilerle buluşacağını aktararak, 24 yaş altındaki herkesin Arter'deki sergileri ücretsiz olarak gezebileceğini söyledi.

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin de bir konuşma yaptığı açılışa, kültür-sanat, medya ve iş dünyasından yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

13 Eylül'de kapılarını açacak olan Arter, 2 Ocak 2020'ye kadar ücretsiz gezilebilecek.

