"Çocuklarımızı Doğal Oyuncaklarla Buluşturuyoruz"

Her yaştan vatandaşın katılımıyla devam eden kurslardan dolayı Yeşilyurt Kent Konseyini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel zenginlikler içerisinde yer alan 'Bez Bebek' kursunda üretilen her ürünün ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyinde açılan 'Bez Bebek' kursunu ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızı ise doğal oyuncaklarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Bayanların istihdamına yönelik çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kent Konseyimizde açılan oyuncak bebek kursumuza katılan bayanlarımız, doğal ve organik ürünlerden bez bebekler yaparak, çocuklarımızın oyuncak ihtiyaçlarını bu şekildegidermeye çalışıyorlar. Bayanlarımız bir yandan farklı bir alanda yeteneklerini geliştirirken, diğer taraftan hem sosyalleşip hem de ev ve ülke ekonomisine katkı sunuyorlar. Her biri el emeği göz nuru eserleri olan oyuncaklarımızın hazırlanışı, yapılışı ve sunumu ayrı bir gayret gerektiriyor. Sabırla, özveriyle, alın teri ve emekle bu güzel eserleri ortaya çıkartan tüm bayanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bölgemize başka bir örneği olmayan bu güzel kurs ortamına katılan bayanlarımızın emeklerini takdirle karşılıyoruz. Çocuklarımızın doğal ürünlerden yapılan oyuncaklarla zamanlarını daha keyifli ve güzel geçirmeleri için bu tür kurs ortamlarını oluşturmaktayız. Pandemi ve diğer hastalıklardan uzak durmak için doğal ürünleri hayatımızın merkezine almalıyız. Gerek tüketilen gerekse de gündelik hayatta kullandığımız eşyalar ve çocukların oyuncaklarının doğal olması sağlıklı bir aile ve toplum yapılanması için ciddi önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta toplumun tüm kesimlerinin doğal ürünler ve eşyaları kullanmalarını teşvik etmek içinde bu tür sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyoruz. Bölgemize has 'Azzet Bacı' bez bebek yapımları için kooperatiflerimize gereken destekleri vermiştik. Kent Konseyimiz ise farklı oyuncakların yapımının yer aldığı bu kursu açarak hizmetlerimizin daha geniş alana yayılmasını sağladılar. Doğal ipler ve eşyaların bir araya getirilmesiyle yapılan oyuncaklarımızı çocuklarımızla buluşturup, onların daha kaliteli ve doğal oyuncakla zamanlarını daha güzel geçirmelerine katkı sunacağız. Bizler bu tür sanatsal çalışmaları önemsiyoruz. Burada üretilen ürünlerin satışı içinde bayanlarımıza destek olmak adına Yeşilyurt Lezzet Caddesinde kendilerine alan tahsisi yapıp, onların ev bütçelerine katkı sunmalarının yolunu açacağız.Konaklarımızı ve müzelerimizi görmeye gelenler, bayanlarımızın ele emeği göz nuru eserlerinden satın alıp, Yeşilyurt hatırası diye evlerinde muhafaza edecekler.Bu tür faaliyetler Yeşilyurt'umuzun tanıtımı için başlattığımız yatırımlara farklı bir güzellik kazandıracaktır. Bayanlarımızın hünerli ellerinden çıkan, binbir emek ve gayretle üretimi yapılan sanatsal eserlerin daha geniş kesimlere ulaşması içinde tüm desteği veriyoruz. Böylesine faydalı bir kursun açılmasına katkı sunan Halk Eğitim Merkezimize, Yeşilyurt Kent Konseyimize, bilgilerini kurs ortamında paylaşan Kurs Öğretmenlerimize ve yoğun bir çalışma döneminden kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çocuklar için doğal oyuncaklar ürettiklerini ifade eden Kurs Öğretmeni Nurcan Demir ise, " Yeşilyurt Kent Konseyinde açılan kursumuzda oyuncak bebek üretimi yapmaktayız. Bir ay süren kursumuza katılan kursiyerlerimiz artık üretim aşamasına geçtiler. Çocuklarımıza günümüzde yaşanan hastalıklara maruz kalmamaları için doğal oyuncaklar üretmekteyiz. Yıkanması ve kullanması daha kolay olup, annelerin içine sinerek çocuklarına verecekleri oyuncuklar üretiyoruz. Böyle bir kurs ortamını bizlere sağladıkları için Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve Yeşilyurt Kent Konseyimize teşekkür ediyoruz.Çocuklarımızın hayallerindeki oyuncuları burada tamamen doğal ürünlerden üreterek, onların hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Özellikle bayanlarımızın bu tür kurslara katılarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler